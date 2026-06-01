Unfall in OÖ: Auto kracht gegen Hausmauer, 3-jähriges Kind verletzt
Im Gemeindegebiet von Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind verletzt wurde. Ein PKW prallte gegen die Hausmauer eines Wohngebäudes – sowohl das Kind als auch seine Mutter mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.
Eine 33-jährige Autofahrerin soll einen vor ihr fahrenden PKW übersehen haben, der vor einem Schutzweg angehalten hatte.
Um einen Auffahrunfall zu verhindern, dürfte die Lenkerin ihr Fahrzeug stark nach rechts verrissen haben – mit fatalen Folgen: Ihr Auto prallte direkt gegen die Vorderfront eines unmittelbar beim Schutzweg gelegenen Wohnhauses. Im Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt ihr dreijähriger Sohn als Beifahrer.
Kind und Mutter ins Klinikum gebracht
Der Dreijährige wurde bei dem Unfall verletzt – das genaue Ausmaß der Verletzungen war zunächst unbestimmt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden das Kind und seine Mutter gemeinsam ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck transportiert. Am Fahrzeug sowie an der Mauer des Wohngebäudes entstand erheblicher Sachschaden.
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