Unfall in OÖ: Auto kracht gegen Hausmauer, 3-jähriges Kind verletzt

Im Gemeindegebiet von Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind verletzt wurde. Ein PKW prallte gegen die Hausmauer eines Wohngebäudes – sowohl das Kind als auch seine Mutter mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 33-jährige Autofahrerin soll einen vor ihr fahrenden PKW übersehen haben, der vor einem Schutzweg angehalten hatte.