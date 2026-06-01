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Oberösterreich

OÖ: 63-Jähriger tot im Fischteich gefunden

Ein Arbeitskollege entdeckte den gebürtigen Franzosen, der bei der Fischzucht in Altmünster mitgearbeitet haben dürfte.
01.06.2026, 15:53

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein Mann ist Montagvormittag in einem Fischteich bei Altmünster (Bezirk Gmunden) von einem Arbeitskollegen reglos im Wasser treibend entdeckt worden.

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Für den 63-jährigen, gebürtigen Franzosen, der für die Fischzucht gearbeitet haben dürfte, kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr dessen Tod feststellen. Laut Polizei ist er gestürzt und ins Wasser gefallen.

Agenturen  | 

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