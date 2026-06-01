OÖ: 63-Jähriger tot im Fischteich gefunden

Ein Mann ist Montagvormittag in einem Fischteich bei Altmünster (Bezirk Gmunden) von einem Arbeitskollegen reglos im Wasser treibend entdeckt worden.

Für den 63-jährigen, gebürtigen Franzosen, der für die Fischzucht gearbeitet haben dürfte, kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr dessen Tod feststellen. Laut Polizei ist er gestürzt und ins Wasser gefallen.