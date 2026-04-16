Alko-Lenker verursacht Unfall: Drei Verletzte in Gosau
Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Gosau wurden am Dienstagabend drei Personen verletzt.
Ein 28-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gmunden soll die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert sein. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Wert von 0,86 Promille.
Der 24-jährige Beifahrer des Unfallwagens, ebenfalls ungarischer Staatsangehöriger, musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 28-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Auch der 62-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs aus dem Bezirk Gmunden erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen.
Der Führerschein ist weg
Dem 28-jährigen Fahrer wurde aufgrund der Alkoholisierung der Führerschein vorläufig abgenommen. Gegen ihn wird Anzeige erstattet.
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