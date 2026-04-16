Alko-Lenker verursacht Unfall: Drei Verletzte in Gosau

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Gosau wurden am Dienstagabend drei Personen verletzt.

Ein 28-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gmunden soll die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert sein. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Wert von 0,86 Promille.