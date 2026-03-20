Unfall in Enns: 70-jähriger Mann aus NÖ tödlich verunglückt

Der Mann aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten bog mit seinem Kleintransporter auf die Wiener Bundesstraße (B1) ab, als er einen Lkw übersah und mit dem schweren Fahrzeug kollidierte. Obwohl es unverzüglich viele Ersthelfer gab und die Rettungskette außerordentlich schnell in Gang gesetzt wurde, konnten die Notärzte nur noch den Tod des Lenkers feststellen.

Transporter stürzte in Straßengraben

Der Kleintransporter war durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben der Gegenfahrbahn geschoben worden; die Fahrertür des Fahrzeuges wurde so stark eingedrückt, dass der 70-Jährige erst durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte.