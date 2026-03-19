Ein 85-jähriger Autolenker stieß am Donnerstagnachmittag auf der Innviertler Straße (B137) im Gemeindegebiet von Krenglbach (Bezirk Wels-Land) mit einem Lastwagen zusammen und verstarb trotz rascher Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.

Der 85-Jährige fuhr entlang einer Gemeindestraße und wollte nach links auf die B137 einbiegen. Dort kam es zur Kollision mit dem Lkw und der Fahrer des Pkw wurde im Wagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungsauto sowie ein Zivilfahrzeug mit einem Polizisten aus Marchtrenk trafen zufällig an der Unfallstelle ein. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden rasch gesetzt, trotzdem erlag der Autofahrer seinen schweren Verletzungen.