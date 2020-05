Überfall auf Geldtransporter in Alkoven: Täter flüchtig

Zu einem Überfall kam es am Mittwoch in den Morgenstunden in Alkhoven (Bezirk Eferding). Zunächst vermeldete die Polizei, dass der Überfall in einer Bankfililale stattfand, nach ersten Ermittlungen wurde jedoch festgestellt, dass der noch unbekannte Täter einen Geldtransporter vor der Filiale überfallen hat. Der Täter bedrohte laut Polizei den Fahrer mit einer Faustfeuerwaffe. Nach der Tat flüchtete er vorerst zu Fuß und dann mit einem Pkw.

Zurzeit steht die Polizei mit einem größeren Aufgebot im Einsatz und fahndet nach dem Täter. Auch der Polizeihubschrauber kreist die Umgebung um die Bankfiliale ab. Laut Polizei war der Täter schwarz bekleidet und trug graue Handschuhe sowie eine weiße Maske.

Weitere Informationen konnte die Polizei vorerst noch nicht bekannt geben.