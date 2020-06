Türe für Kriechmayr bleibt offen

162 Athleten

„Wir haben alles versucht und können uns nichts vorwerfen“, sagt Föttinger. „Wir wissen, dass der Konkurrent mehr Geld ausgibt als wir. Und wir wissen, dass es im Skiverband Strömungen gegeben hat, die ihm zu diesem Wechsel geraten haben.“ Damit ist für Fischer das Kapitel Kriechmayr vorerst abgeschlossen. Die Türe bleibt laut Föttinger aber nicht für immer zu: „Wir sind nicht nachtragend und hoffen, dass wir ihn irgendwann zurückbekommen – egal in welcher Funktion.“

Aber auch so sehen sich die Skibauer in Ried im Innkreis für die kommende Saison breit und bestens aufgestellt. Querbeet durch Disziplinen wie Nationalitäten hat Fischer 162 Athletinnen und Athleten unter Vertrag. Bei den Alpinen stechen das österreichische Trio Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Max Franz, der Italiener Manfred Mölgg oder der Schweizer David Yule hervor. Neu im Team ist Luca Aerni (Schweiz), der Brite Dave Ryding ist nach zwei Jahren zurückgekehrt.

Steigende Anforderungen

In den nordischen Disziplinen ist Fischer ohnehin seit Jahren das Maß aller Dinge. Die Bilanz der vergangenen Weltcupsaison fällt eindrucksvoll aus: 111 Siege, zwei Drittel aller Podestplätze, zum elften Mal in Folge erfolgreichste Marke. Mit dem Österreicher Stefan Kraft (Skispringen) sowie den Norwegern Theres Johaug (Langlauf), Johannes Thingnes Boe (Biathlon), Jarl Magnus Riiber (Kombination) und Maren Lundby (Skispringen) stellt Fischer fünf der sieben Gesamtsieger.

Das Engagement im Rennsport hält Föttinger in doppelter Hinsicht für wichtig. Da sei zum einen die Imagekomponente, „der Beweis, dass unsere Produkte funktionieren“. Der Werbewert durch Medienpräsenz sei nicht bezahlbar.

Dazu kämen die ständig steigenden Anforderungen der Sportler und Trainer: Wie kann ich besser, schneller, sicherer werden? Das fordere die Entwicklungsabteilung immer wieder aufs Neue heraus und treibe sie an. Um wie viele Skier aufgrund von Siegen mehr verkauft werden, lasse sich freilich nicht belegen.