90 % der Hausbrunnen in OÖ haben Mängel: Laborbus untersucht Wasserqualität

Anders als bei öffentlichen Anlagen gibt es bei Hausbrunnen in Oberösterreich keine gesetzlichen Vorgaben. Eigentümer, die das Wasser nutzen, müssen proaktiv Untersuchungen anfordern, wenn sie über die Wasserqualität ihres Brunnens Bescheid wissen möchten. Das ist unter anderem beim Land OÖ bei der Abteilung Wasserwirtschaft möglich. 1000 bis 1200 Hausbrunnen steuern die Experten jährlich mit ihrem Laborbus an. Rund 15 Prozent der Bebölkerung, das sind immerhin 230.000 Menschen, beziehen ihr Trinkwasser derzeit eigenverantwortlich aus privaten Hausbrunnen und -quellen.

Die Ergebnisse aus den Testungen sind teils schockierend: "Und dazu muss man wissen, dass wir ja nur Brunnen testen, bei denen es die Eigentümer explizit wollen. Man darf also davon ausgehen, dass bei allen anderen Brunnen die Situation ähnlich oder noch schlechter ist", sagt Michael Gutmann vom wassergenossenschaftlichen Bau- und Servicedienst. 90 Prozent der Proben mit Mängeln Von den 1.000 untersuchten Hausbrunnen im Vorjahr wiesen knapp 90 Prozent der Proben Mängel auf. "Das ist also ein Appell: Wo es möglich ist, macht der Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz Sinn", sagt Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder, Grüne. Dort seien die Kontrollen so akribisch, dass die Trinkwasser-Qualität zu 99,5 Prozent hervorragend sei "und die Mängel bei den restlichen 0,5 Prozent sind nur Momentaufnahmen, die sofort behoben werden."