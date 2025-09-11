12 Mio. Euro für Trinkwasserversorgung in Linz: Das kann die neue Filteranlage

Es geht um genug sauberes Wasser, auch in Zukunft. Derzeit beliefert die Linz AG Linz und 22 umliegende Gemeinden mit Trinkwasser . "Zum Glück haben wir ein riesiges Grundwasser-Reservoir, auch wenn die Reserven geringer werden. Das ist die Voraussetzung für eine sichere Versorgung auch in Zukunft", sagt Erich Haider , Generaldirektor der Linz AG.

Um diese zu gewährleisten, wurden in den vergangenen Jahren etliche Rechnungen angestellt. Sie ergaben: Der Wasserbedarf bis 2050 wird steigen. Zum einen, weil ein moderater Anstieg der Einwohneranzahl prognostiziert wird. Zum anderen, weil die Hitzetage im Sommer sowie die Hochwässer in Zukunft deutlich zunehmen werden. Darauf wird nun reagiert.

25 Mio. Liter gefiltertes Wasser pro Tag

Derzeit laufen die Vergaben für eine neue Filteranlage, die an der Donau auf dem Gemeindegebiet von Wilhering erbaut werden soll. 2028 soll die Anlage in Betrieb gehen, 12 Mio. Euro kostet die erste Ausbaustufe, mit der Möglichkeit zur Erweiterung um 9 Mio. Euro.