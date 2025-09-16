Verfahren gegen Arzt wegen fahrlässiger Tötung eingestellt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat alle Verfahren gegen einen ehemaligen Arzt des Klinikums Kirchdorf eingestellt, dem grob fahrlässige Tötung vorgeworfen worden war. Sprecher Andreas Pechatschek bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Artikel der Oberösterreichischen Nachrichten am Dienstag. Nach Einholung diverser Gutachten sei man zu dem Schluss gekommen, dass der Mediziner "tadellos gearbeitet" habe.

Konkret ging es um den Tod von zwei Patienten im Krankenhaus Kirchdorf an der Krems (Bezirk Kirchdorf). Am 20. Dezember 2024 kam der Verdacht auf, dass der Arzt mit einer Fehldosierung des Morphins "Vendal" das Ableben von zwei Personen im Alter von 89 und 65 Jahren verursacht haben könnte. Der Mediziner wurde sofort entlassen und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Alles lege artis Die Staatsanwaltschaft Steyr gab mehrere Gutachten in Auftrag. Zudem wurden zehn weitere Fälle von Patienten, die von dem Mann behandelt worden waren, unter die Lupe genommen. Ergebnis: Der Arzt habe "tadellos" gearbeitet, die Medikamentengaben seien alle lege artis gewesen. Die Verfahren wurden eingestellt.