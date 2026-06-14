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Frau gab Telefonnummer nicht her: Mit dem Umbringen bedroht
Ein unbekannter Mann soll eine 33-Jährige in Linz mit dem Tod bedroht haben, weil sie ihm ihre Telefonnummer verweigerte.
Weil sie ihre Telefonnummer nicht hergeben wollte, ist eine 33-jährige Frau in Linz mit dem Umbringen bedroht worden. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen. Die 33-Jährige wurde während eines Spaziergangs im Bereich der Kefergutstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen.
Der Verdächtige soll sie nach ihrer Telefonnummer gefragt haben – und als sie diese verweigerte, soll er ihr unvermittelt mit dem Umbringen gedroht haben.
Flucht nach Hause, dann Polizei verständigt
Die geschockte Frau ergriff daraufhin sofort die Flucht und lief nach Hause in ihre Wohnung. Erst nachdem der erste Schock abgeklungen war, verständigte sie die Polizei und erstattete Anzeige. Die Identität des Mannes ist bislang ungeklärt. Die Polizei Linz hat Ermittlungen aufgenommen.
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