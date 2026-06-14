Frau gab Telefonnummer nicht her: Mit dem Umbringen bedroht

Weil sie ihre Telefonnummer nicht hergeben wollte, ist eine 33-jährige Frau in Linz mit dem Umbringen bedroht worden. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen. Die 33-Jährige wurde während eines Spaziergangs im Bereich der Kefergutstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen.

Der Verdächtige soll sie nach ihrer Telefonnummer gefragt haben – und als sie diese verweigerte, soll er ihr unvermittelt mit dem Umbringen gedroht haben.