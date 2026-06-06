TGW will den Umsatz bis 2030 auf zwei Milliarden verdoppeln

Geografisch sollen die Zuwächse unter anderem aus Europa kommen, „wo im Wechsel von der manuellen zur automatisierten Logistik noch genug Wachstum möglich ist,“ so sagt TGW-Chef Henry Puhl zum KURIER beim Spatenstich zu einer 50 Millionen-Euro-Investition in ein neues Bürogebäude am Standort Marchtrenk. „Der wesentliche Wachstumsmarkt für uns ist aber Nordamerika,“ so Puhl. Was die Branchen betrifft, sei TGW im Bereich Kleidung und Lebensmittelverteilzentren sehr gut aufgestellt, wobei aus Letzteren „eine ganz deutliche Wachstumsrichtung kommt,“ so Puhl.

Bis zu 500.000 Pakete pro Tag

TGW stattet Logistikzentren mit Fördertechnik aus, die bis 500.000 Pakete pro Tag befördern. Namhafte Kunden sind Zalando, Adidas, Puma, dm, und Intersport. Auch Amazon arbeitet mit TGW-Logistiklösungen, wobei das von den Welsern offiziell nicht bestätigt wird. Eines der größten Projekte in der 56-jährigen Unternehmensgeschichte ist aktuell die Errichtung eines Versandzentrums für den Schweizer E-Commerce-Anbieter Galaxus in Neuenburg am Rhein in Baden Württemberg, wo unter anderem ein Shuttle-Lager (Lager mit autonomen Kleinfahrzeugen) mit 900.000 und ein Kleinteilelager mit 300.000 Stellplätzen errichtet werden. Galaxus hat zehn Millionen Produkte im Sortiment.