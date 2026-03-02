Streik in 8 Ordensspitälern: 37-Stunden-Woche als Zankapfel

Das nicht-ärztliche Personal der oberösterreichischen Ordensspitäler wird am morgigen Dienstag, 3. März, neuerlich streiken . Die sechste KV-Verhandlungsrunde am 24. Februar brachte keine Einigung der beiden Parteien.

Die Arbeitnehmer hatten zuletzt akzeptiert, dass die Arbeitgeber den Gehaltsabschluss des öffentlichen Dienstes (3,3 Prozent) übernehmen wollen, verlangen aber eine Arbeitszeitverkürzung. Deswegen findet am Dienstag eine öffentliche Streikversammlung am Martin-Luther-Platz in Linz statt, danach eine Kundgebung am Pfarrplatz.

Die Gewerkschaft vida stützt sich auf eine Mitgliederbefragung, an der 3.700 Mitarbeiter des nicht-ärztlichen Personals teilgenommen haben. 80 Prozent würden demnach das bisherige Angebot der Arbeitgeber ablehnen und seien bereit für einen Streik, so die KV-Verhandlerin Martina Reischenböck.

37-Stunden bis 2028 gefordert

Bereits am 22. Jänner war an sieben der acht Häuser gestreikt worden. Arbeitszeiten seien mittlerweile in den Mittelpunkt der Bemühungen gerückt. Man habe das eigene Angebot bereits nachgebessert und könne sich eine schrittweise Reduktion auf eine 37-Stunden-Woche bis 2028 vorstellen.

Drei Beschäftigte aus den Ordensspitälern schilderten damals den Berufsalltag und sprachen die Herausforderungen im jeweiligen Bereich an. Die Zeit für den Patienten sei immer knapper, allgemeine Beschleunigung und stetige Optimierung lasse die oft nötige persönliche und auch psychologische Betreuung zu kurz kommen, hieß es. Viele der in der Mehrheit weiblichen Kollegen würden aufgrund von Überforderung in Teilzeit wechseln. Die Reduktion auf eine 37-Stunden-Arbeitswoche würde sich über die Monate aufsummieren und für eine Verbesserung sorgen.