Steyr: 15-Jähriger verletzt bei Moped-Flucht zwei Polizisten
Ein 15-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land hat am Montagnachmittag in Steyr eine gefährliche Verfolgungsjagd ausgelöst und dabei mutmaßlich zwei Polizisten verletzt. Der Jugendliche soll trotz eindeutiger Anhaltezeichen die Flucht ergriffen haben – mit schwerwiegenden Folgen.
Rücksichtslose Flucht durch die Stadt
Gegen 13:15 Uhr wollte eine Zivilstreife den bis dahin unbekannten Mopedlenker anhalten, da an seinem Fahrzeug die Kennzeichen fehlten. Der Jugendliche ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und versuchte zu flüchten. Bei seiner anschließenden Fahrt durch die Stadt soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben.
Als eine weitere Streife versuchte, ihn zu stoppen, soll der 15-Jährige beim Vorbeifahren gegen einen Beamten getreten haben. Der Polizist kam dadurch zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Es gelang dann, die Fahrbahn zu blockieren – doch auch diese Sperre soll der Tatverdächtige umfahren haben, wobei er dabei mutmaßlich einen weiteren Polizisten verletzte.
Festnahme und Anzeigen
Wenig später konnte der Jugendliche vorläufig festgenommen werden. Kurz vor seiner Festnahme soll er sein Moped sowie Oberbekleidung und Helm in einem nahegelegenen Waldstück zurückgelassen und versteckt haben. Der 15-Jährige wird nun wegen mehrerer Vergehen angezeigt. Die Ermittlungen laufen.
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