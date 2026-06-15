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Oberösterreich

Steyr: 15-Jähriger verletzt bei Moped-Flucht zwei Polizisten

Ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzte in Steyr bei einer Flucht vor der Polizei mutmaßlich zwei Beamte und wurde festgenommen.
15.06.2026, 19:49

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Eine Polizistin steht neben einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land hat am Montagnachmittag in Steyr eine gefährliche Verfolgungsjagd ausgelöst und dabei mutmaßlich zwei Polizisten verletzt. Der Jugendliche soll trotz eindeutiger Anhaltezeichen die Flucht ergriffen haben – mit schwerwiegenden Folgen.

Rücksichtslose Flucht durch die Stadt

Gegen 13:15 Uhr wollte eine Zivilstreife den bis dahin unbekannten Mopedlenker anhalten, da an seinem Fahrzeug die Kennzeichen fehlten. Der Jugendliche ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und versuchte zu flüchten. Bei seiner anschließenden Fahrt durch die Stadt soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben.

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Als eine weitere Streife versuchte, ihn zu stoppen, soll der 15-Jährige beim Vorbeifahren gegen einen Beamten getreten haben. Der Polizist kam dadurch zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Es gelang dann, die Fahrbahn zu blockieren – doch auch diese Sperre soll der Tatverdächtige umfahren haben, wobei er dabei mutmaßlich einen weiteren Polizisten verletzte.

Festnahme und Anzeigen

Wenig später konnte der Jugendliche vorläufig festgenommen werden. Kurz vor seiner Festnahme soll er sein Moped sowie Oberbekleidung und Helm in einem nahegelegenen Waldstück zurückgelassen und versteckt haben. Der 15-Jährige wird nun wegen mehrerer Vergehen angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

Blaulicht
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