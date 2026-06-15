Steyr: 15-Jähriger verletzt bei Moped-Flucht zwei Polizisten

Ein 15-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land hat am Montagnachmittag in Steyr eine gefährliche Verfolgungsjagd ausgelöst und dabei mutmaßlich zwei Polizisten verletzt. Der Jugendliche soll trotz eindeutiger Anhaltezeichen die Flucht ergriffen haben – mit schwerwiegenden Folgen.

Rücksichtslose Flucht durch die Stadt

Gegen 13:15 Uhr wollte eine Zivilstreife den bis dahin unbekannten Mopedlenker anhalten, da an seinem Fahrzeug die Kennzeichen fehlten. Der Jugendliche ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und versuchte zu flüchten. Bei seiner anschließenden Fahrt durch die Stadt soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben.