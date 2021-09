Stefan Kaineder: Dreifacher Vater will die Welt retten

Stefan Kaineder ist das sowohl an Lebens- als auch Dienstjahren jüngste Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung, wo der 36-jährige Grüne die Anliegen der Fridays for Future-Bewegung vertritt.

Umwelt im Vordergrund

In der Corona-Zeit hatte er es schwer mit dem Klimathema zu punkten, die Unwetter-Ereignisse des Sommers verschaffen seinem Kernthema aber einen Aufmerksamkeitsschub, den er nun bei seiner ersten Landtagswahl als Spitzenkandidat in mehr als zehn Prozente umsetzen will.