Verschärfte Staatsbürgerschaft: Haimbuchner fordert längere Wartezeit

Die Gründe: Seit spätestens 2015 sehe sich Österreich mit einem massiven Migrationsproblem konfrontiert, in den vergangenen 10 Jahren seien hierzulande 433.561 Asylanträge gestellt worden: "Wir sehen die Auswirkungen jeden Tag im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich", sagt Haimbuchner. Das System sei überlastet, die Erwerbsquote der Gesamtbevölkerung liege bei 74,1 Prozent, jene von Syrern, Afghanen und Irakern bei 48 Prozent.

Stopp für Familiennachzug & Kopftuchverbot

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die neue Integrationsministerin Claudia Plakolm, ÖVP. Die Oberösterreicherin will die Ideen ihres Heimatbundeslandes in Bezug auf Integration auch stärker im Bund verankern. Das machte sie bei einem Linz-Besuch am Montag deutlich: "Wir müssen unsere Systeme vor Überlastung schützen, wir sind an unseren Grenzen in der Bildung, in den Klassenzimmern, bei der Gesundheit, auf dem Arbeitsmarkt", so die Ministerin.