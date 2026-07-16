Sporthalle in Raab niedergebrannt: PV-Anlage als Ursache

Im Ortszentrum von Raab im Bezirk Schärding ist am Mittwoch, dem 15. Juli 2026, kurz nach 16 Uhr eine Sporthalle in Brand geraten. Innerhalb kürzester Zeit griff das Feuer auf das gesamte Gebäude über – die Halle brannte vollständig nieder. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen in dem Gebäude, sodass niemand verletzt wurde.

100 Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres

Mit einem Großaufgebot von rund 100 Feuerwehrkräften rückte die örtliche Feuerwehr zum Einsatzort aus. Den Einsatzkräften gelang es, eine Ausbreitung des Feuers auf den unmittelbar angrenzenden Tennisplatz sowie das benachbarte Freibad zu verhindern – und damit weitaus größeren Schaden abzuwenden. Auch bei den Löscharbeiten selbst wurde niemand verletzt.

Photovoltaikanlage als mutmaßliche Brandursache

Die Brandursachenermittlung ergab, dass ein technischer Defekt des Generators der Photovoltaikanlage den Brand ausgelöst haben dürfte.