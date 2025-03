Parteichef in OÖ gesucht: Parteigranden werden ungeduldig

Seinen Namen hat Stöger in Wien im Parlament abmontiert. Welchen Namen er in OÖ "montiert", ist noch immer nicht fix

Stöger hat - wie man zuletzt häufig gehört hat - offenbar Freude an der wiedergewonnenen Bedeutung hierzulande gefunden. Er lässt sich mit der Suche nach einem Nachfolger für Lindner als Parteichef und Landesrat Zeit. Und steht auch dazu: "Ein paar Wochen mehr oder weniger spielen da keine Rolle."

Als früherer Minister "für eh alles" kommt ihm die Rolle gelegen, die Weichen für die Zukunft der SPÖ Oberösterreich zu stellen. Daraus macht er keinen Hehl.

Rückhalt beginnt zu bröckeln

Und zumindest anfangs war der Rückhalt für Stöger in der Partei groß. In den Gesprächen habe er Weitsicht gezeigt, seine ruhige und besonnene Art wird dabei auch geschätzt. Auch die Bürgermeisterwahl in Linz dürfte für geschlossene Reihen in der Partei über Linz hinaus gesorgt haben.

Dass zwischendurch sogar er selbst mit dem Posten des Landesrats geliebäugelt und gemeint hat, er würde sich das zutrauen, ist auf wenig Gegenliebe gestoßen. Und dass neuerdings immer wieder Namen an die Öffentlichkeit dringen, aber keine Entscheidung getroffen wird, lässt die Genossen unruhiger werden.