Nach mehr als fünf Monaten Suche: SPÖ OÖ stimmt über neue Spitze ab

Der Zeitplan ist mittlerweile fix: Noch vor dem Sommer soll die Suche abgeschlossen sein und eine Mitgliederbefragung durchgeführt werden. Am 27. September soll beim Landesparteitag der neue Vorsitzende offiziell vorgestellt werden. Der neuen Spitze bliebe dann noch genug Zeit, sich für die Landtagswahlen 2027 in Oberösterreich in Stellung zu bringen.

Kritik am Tempo bei der Suche

Immer wieder gab es - auch aus den eigenen Reihen - Kritik am Tempo bei der Suche nach einer neuen Spitze. Das will Stöger so nicht auf sich sitzen lassen: "Wir wollen eine wohlüberlegte, sinnvolle Entscheidung treffen." Das dürfe Zeit in Anspruch nehmen. "Wer hier ungeduldig wird, hat andere Interessen."