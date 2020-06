Spitalsbesuche in Oberösterreich ab Freitag möglich

Nachdem Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) am Samstag Lockerungen für das Besuchsverbot im Gesundheitssystem angekündigt hat, gibt es in Oberösterreich ab Freitag neue Regeln für Besuche. Ein Patient darf demnach täglich von einer Person für eine Stunde Besuch erhalten, heißt es in einer Aussendung von Gesundheitsreferentin Christine Haberlander ( ÖVP).

„Es ist uns klar, dass wir im sensiblen Spitalsbereich weiterhin entsprechende Schutzmaßnahmen brauchen, um diese kritische Infrastruktur bestmöglich zu schützen“, sagt Landeshauptmannstellvertreterin Haberlander. „Gleichzeitig wollen wir aber die Besuchsmöglichkeiten von stationären Patienten, von Kindern und auf unseren Geburtenstationen lockern. Dies ist unter Einhaltung von klaren Regeln möglich.“

Konkrete Besuchszeiten in den Nachmittagsstunden werden die Spitäler noch festlegen. Kinder dürfen ab Freitag wieder von beiden Eltern besucht werden, allerdings abwechselnd. Auch frischgebackene Väter können künftig nach der Entbindung wieder einmal täglich für eine Stunde zu Besuch kommen.