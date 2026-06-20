Sonnwendfeuer auf dem Feuerkogel

Morgen, Sonntag, ist der längste Tag des Jahres und der Beginn des Sommers. In Linz geht die Sonne um 5.02 Uhr auf, Sonnenhöchststand ist um 13 Uhr, Sonnenuntergang um 21.06 Uhr. In vielen Orten wird die Sommersonnenwende mit einem nächtlichen Sonnwendfeuer gefeiert. Auf dem Feuerkogel bei Ebensee wird es heute Nacht um 21.30 Uhr entzündet, die Seilbahn ist bis 23 Uhr in Betrieb.