Rektor Koch: „So ein Sparpaket würde an die Substanz der Universität gehen“

KURIER: Sie wurden soeben als Rektor bestätigt, Ihre Funktionsperiode wurde bis 2031 verlängert. Was haben Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen?

Stefan Koch: Wir haben uns sehr gut entwickelt. Wir haben jetzt 27.000 Studierende, mehr als 20 Prozent sind internationale Studenten. Dieser Anteil hat sich verdoppelt. Das Hineinwirken in die Gesellschaft ist uns wichtig, siehe Zirkus des Wissens oder der Kepler-Salon. Wir wollen die interdisziplinäre Behandlung großer Transformationsthemen, wie die Änderung des Gesundheitssystems oder die demografische Entwicklung fortsetzen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie man die Resilienz steigern kann, sowohl bei den Individuen als auch gesellschaftlich. Ein Thema wird sein, was Künstliche Intelligenz in den verschiedenen Fachgebieten bedeutet.

Sepp Hochreiter bräuchte für sein KI-Institut wesentlich mehr Geld für Rechnerleistung und für mehr Personal, in Summe rund 100 Millionen Euro. Martin Polaschek, Wissenschaftsminister von 2021 bis 2025, hat dazu lediglich gemeint, das sei Sache der Linzer Universität, sie entscheide über die Zuteilung der Mittel, Extra-Geld gebe es nicht.Kann die Universität dem KI-Institut, das österreichweit ein Alleinstellungsmerkmal hat, genügend Geld zur Verfügung stellen?

Das ist eine Priorität von uns. Wir geben sehr viele Mittel hinein. Wir haben eine Rahmenvereinbarung mit dem Land OÖ, das uns unterstützt. KI ist hier ein Schwerpunkt, aber 100 Millionen können wir nicht aufstellen. Wir haben ein Jahresbudget von 300 Millionen.

Was müsste man tun?

Ich finde es sehr gut, dass man diesen Bereich stärkt. Man müsste in diesem Fall uns mehr Mittel zur Verfügung stellen, denn wir können und wollen auch nicht andere Bereich stilllegen. Denn sie sind genauso wichtig, von der Kunststofftechnik bis zu den Rechtswissenschaften. Wenn man hier gezielt ausbauen will, kann man in bestimmten Bereichen ein bisschen umschichten. Wir haben von den Mitteln, die wir in dieser Leistungsvereinbarung zusätzlich bekommen haben, einen relativ großen Bereich in die KI gegeben. Zum Beispiel vier Juniorprofessuren (Tenure Track-Stellen, sind zeitlich befristet), weil wir hier auch viele Studierende haben.

Es gibt rund 2.700 KI-Studenten?

Ja, es sind rund 2.700.

Aber sind die Studierenden in den anderen technisch-naturwissenschaftlichen Fächern nicht rückläufig?

Rückläufig sind sie nicht. Die Mechatronik hat jetzt wieder sehr, sehr gute Zahlen. Alles in allem haben wir überall einen Zuwachs.

Sie wollen auch in die Technologie der Quantencomputer.

Im Herbst beginnen wir mit dem Bachelorstudium Quantum Science and Technology. Es bildet das Thema Quanten aus dem Blickpunkt der Physik und der Informatik ab. Mit diesem Studium sind wir in Österreich einzigartig. Wir wollen es auch mit dem Thema KI verschneiden.

Ist hier ein eigenes Universitätsinstitut geplant?

Es spielen hier unterschiedliche Institute der Physik und der Informatik zusammen. Wir haben hier zum Beispiel Richard Küng, der eine Professur für Quanteninformatik hat. Wir haben soeben einen Kollegen aus Amerika berufen, der von Harvard kommt und eine Tenure-Track-Stelle in der Informatik bekommen wird. Wir bauen personell aus.

Die Bundesregierung will bei den Universitäten 14 Prozent einsparen. Statt 18 Milliarden Euro soll es für den Zeitraum von 2028 bis 2030 nur 15,5 Milliarden geben. Was würde es für Ihre Universität bedeuten, wenn das so kommt?

Wir müssten massiv einsparen. Ein Teil davon sind Kostensteigerungen, die uns nicht abgegolten werden. Wir haben steigende Energiekosten, Mieten und steigende Kollektivvertragsabschlüsse. Wir müssten zuerst durchforsten, wo wir einsparen könnten. Wo gibt es Dinge, die nicht einen wesentlichen Beitrag für den Kern Forschung und Lehre leisten? Aber es wird nicht viel anderes übrig bleiben, als dass wir unser Angebot von Lehrveranstaltungen reduzieren. Das bedeutet für die Studierenden schlechtere Studienbedingungen. Wir werden jedenfalls Stellen nicht nachbesetzen können. Gewisse Bereiche werden fehlen, wir werden sie in der Forschung und Lehre nicht abdecken können.