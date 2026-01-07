Sexualtäter-Prozess in Wels: Anklage fordert Einweisung

Zwei mehrfach verurteilte Sexualstraftäter stehen seit Mittwoch in Wels wieder vor Gericht, weil sie sich erneut an Buben vergangen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe und eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

13 mutmaßliche Opfer zwischen zehn und 17 Jahren sind betroffen. Bei dem 79-jährigen Erstangeklagten handelt es sich um den Haupttäter aus einem großen Kindesmissbrauchsfall im Salzkammergut Ende der 1990er-Jahre. Er und der 53-jährige Komplize, der selbst Opfer des 79-Jährigen war, müssen sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen verantworten. Ein Urteil könnte nächste Woche gesprochen werden.

Kameras und Spiegel installiert

Die teils minderjährigen Opfer sollen durch Geschenke wie Zigaretten oder auch Alkohol zu den sexuellen Handlungen gebracht worden sein. Sie trafen sich immer wieder im Haus und der Wohnung der beiden Angeklagten. Sogar der Sohn aus der Familie eines Arbeitskollegen war dabei - die Mutter habe dem jüngeren Angeklagten vertraut, hieß es. Beide Männer bestritten die sexuellen Handlungen nicht, „würden jedoch keinerlei Reue zeigen und kein Unrecht sehen“, so die Staatsanwältin.

Gedroht, Familien umzubringen

Sie sollen auch den Opfern gedroht haben, sie und ihre Familien umzubringen, falls sie zur Polizei gingen. Es sollen in dem Haus zahlreiche Kameras sowie ein Zimmer mit einem Halbspiegel installiert gewesen sein. Zumindest eines der Opfer sei auf Video aufgezeichnet worden. Dazu wurden zahlreiche Kindesmissbrauchsdarstellungen auf Datenträgern gefunden.