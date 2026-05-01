Bezirk Eferding: Segelflieger sackt beim Startvorgang ab

Ein 48-jähriger Pilot und sein 51-jähriger Passagier sind bei einem Segelflugunfall am Freitag in Pupping (Bezirk Eferding) verletzt worden. Laut Auskunft der Polizei gab es beim Startvorgang Probleme mit der Seilwinde. Dadurch erreichte das Flugzeug nicht die erforderliche Geschwindigkeit und sackte nach dem Start wieder zu Boden.