Oberösterreich

Bezirk Eferding: Segelflieger sackt beim Startvorgang ab

Der Pilot wurde leicht, ein Passagier schwer verletzt. Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz.
01.05.2026, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Segelflugzeug und Feuerwehrleute

Ein 48-jähriger Pilot und sein 51-jähriger Passagier sind bei einem Segelflugunfall am Freitag in Pupping (Bezirk Eferding) verletzt worden. Laut Auskunft der Polizei gab es beim Startvorgang Probleme mit der Seilwinde. Dadurch erreichte das Flugzeug nicht die erforderliche Geschwindigkeit und sackte nach dem Start wieder zu Boden.

Schwerer Unfall: Pferd schleift Kutscherin über Asphalt

Der Pilot aus dem Bezirk Linz-Land wurde leicht, der Passagier aus dem Bezirk Grieskirchen schwer verletzt, beide wurden ins Krankenhaus gebracht. 

Agenturen  | 

Kommentare