Oberösterreich

Schwerer Unfall im Kraftwerk Ebensee: Arbeiter von Fräsmaschine erfasst

Ein 34-jähriger Pole wurde bei einem Arbeitsunfall in Ebensee schwer verletzt, als sich eine abgeschaltete Fräsmaschine plötzlich einschaltete.
16.04.2026, 10:45

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Ein gelber Rettungshubschrauber fliegt knapp über einer hügeligen Landschaft bei klarem Himmel.

Ein 34-jähriger polnischer Arbeiter erlitt am Donnerstagmorgen einen schweren Arbeitsunfall im Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee. Der Vorfall ereignete sich, als der Mann mit Kollegen Felsabtragungen durchführte und dabei eine Fräsmaschine mittels Funkfernbedienung steuerte.

Unglückliche Verkettung technischer Umstände

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Arbeiter die Maschine für Reinigungsarbeiten abgestellt und die Fernbedienung in seinen Brustgurt gesteckt. Aus noch ungeklärter Ursache schaltete sich die Fräsmaschine plötzlich wieder ein. Der 34-Jährige verfing sich daraufhin mit seinem kombinierten Brust-Hüftgurt im rotierenden Fräskopf. Ein Kollege konnte die Maschine durch Betätigung des Notschalters stoppen und so möglicherweise Schlimmeres verhindern.

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Komplizierte Rettungsaktion im Berginneren

Die Bergung des schwer verletzten Arbeiters gestaltete sich aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der Tiefe im Berg als äußerst schwierig. Feuerwehr und Bergrettung unterstützten den Abtransport des Verunglückten. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Laut Polizei kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

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