Schwerer Unfall im Kraftwerk Ebensee: Arbeiter von Fräsmaschine erfasst

Ein 34-jähriger polnischer Arbeiter erlitt am Donnerstagmorgen einen schweren Arbeitsunfall im Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee. Der Vorfall ereignete sich, als der Mann mit Kollegen Felsabtragungen durchführte und dabei eine Fräsmaschine mittels Funkfernbedienung steuerte.

Unglückliche Verkettung technischer Umstände

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Arbeiter die Maschine für Reinigungsarbeiten abgestellt und die Fernbedienung in seinen Brustgurt gesteckt. Aus noch ungeklärter Ursache schaltete sich die Fräsmaschine plötzlich wieder ein. Der 34-Jährige verfing sich daraufhin mit seinem kombinierten Brust-Hüftgurt im rotierenden Fräskopf. Ein Kollege konnte die Maschine durch Betätigung des Notschalters stoppen und so möglicherweise Schlimmeres verhindern.