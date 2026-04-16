Polizei erschießt 27-Jährigen in Linz: Mit Schere und Spritze attackiert
Nach dem Axt-Angriff gestern, Mittwoch, am Linzer Südbahnhofmarkt, hat es in der Nacht auf Donnerstag einen weiteren schlimmen Vorfall in der oberösterreichischen Landeshauptstadt gegeben:
Seitens der Landespolizeidirektion OÖ gibt es bis dato noch wenig offiziell bestätigte Infos. Sicher ist nur: Ein Mann ist durch den Einsatz einer Schusswaffe durch Polizisten verstorben.
Tobender wurde im Spital nicht aufgenommen
Laut krone.at soll der 27-Jährige bereits amtsbekannt sein. Er habe die Beamten am Donnerstagabend bereits mit einem angekündigten Suizid in Linz-Auwiesen beschäftigt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, tobte der Mann aggressiv und wurde deshalb von der Exekutive im Arrestwagen zum Neuromed Campus gebracht, dort allerdings nicht aufgenommen.
Mit Schere und Spritze attackiert
Zwei Stunden später wurde eine Streife erneut alarmiert, dieses Mal zu der Wohnung des amtsbekannten Mannes in Linz-Auwiesen, berichtet die Krone weiter. In den Räumen sollen sich der 27-Jährige, dessen Freundin und eine dritte Person befunden haben. Der Linzer soll auf die Beamten mit einer Schere und einer Spritze bewaffnet losgegangen sein. Diese töteten ihn in Notwehr.
Der Vorfall und die Reaktion der Beamten wird nun von der neuen Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) im Innenministerium überprüft, dann muss die Staatsanwaltschaft über die weitere Vorgangsweise entscheiden.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
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