Polizei erschießt 27-Jährigen in Linz: Mit Schere und Spritze attackiert

Nach dem Axt-Angriff gestern, Mittwoch, am Linzer Südbahnhofmarkt, hat es in der Nacht auf Donnerstag einen weiteren schlimmen Vorfall in der oberösterreichischen Landeshauptstadt gegeben:

Seitens der Landespolizeidirektion OÖ gibt es bis dato noch wenig offiziell bestätigte Infos. Sicher ist nur: Ein Mann ist durch den Einsatz einer Schusswaffe durch Polizisten verstorben.

Tobender wurde im Spital nicht aufgenommen

Laut krone.at soll der 27-Jährige bereits amtsbekannt sein. Er habe die Beamten am Donnerstagabend bereits mit einem angekündigten Suizid in Linz-Auwiesen beschäftigt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, tobte der Mann aggressiv und wurde deshalb von der Exekutive im Arrestwagen zum Neuromed Campus gebracht, dort allerdings nicht aufgenommen.