Oberösterreich

Polizei erschießt 27-Jährigen in Linz: Mit Schere und Spritze attackiert

Zuerst kündigte der amtsbekannte Mann einen Suizid an, danach attackierte er Beamte in einer Wohnung.
Claudia Stelzel-Pröll
16.04.2026, 08:57

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Zwei Polizeiautos in der Nacht

Nach dem Axt-Angriff gestern, Mittwoch, am Linzer Südbahnhofmarkt, hat es in der Nacht auf Donnerstag einen weiteren schlimmen Vorfall in der oberösterreichischen Landeshauptstadt gegeben:

Mann in Linzer Innenstadt mit Axt attackiert

Seitens der Landespolizeidirektion OÖ gibt es bis dato noch wenig offiziell bestätigte Infos. Sicher ist nur: Ein Mann ist durch den Einsatz einer Schusswaffe durch Polizisten verstorben.

Tobender wurde im Spital nicht aufgenommen

Laut krone.at soll der 27-Jährige bereits amtsbekannt sein. Er habe die Beamten am Donnerstagabend bereits mit einem angekündigten Suizid in Linz-Auwiesen beschäftigt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, tobte der Mann aggressiv und wurde deshalb von der Exekutive im Arrestwagen zum Neuromed Campus gebracht, dort allerdings nicht aufgenommen.

Mit Schere und Spritze attackiert

Zwei Stunden später wurde eine Streife erneut alarmiert, dieses Mal zu der Wohnung des amtsbekannten Mannes in Linz-Auwiesen, berichtet die Krone weiter. In den Räumen sollen sich der 27-Jährige, dessen Freundin und eine dritte Person befunden haben. Der Linzer soll auf die Beamten mit einer Schere und einer Spritze bewaffnet losgegangen sein. Diese töteten ihn in Notwehr.

Der Vorfall und die Reaktion der Beamten wird nun von der neuen Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) im Innenministerium überprüft, dann muss die Staatsanwaltschaft über die weitere Vorgangsweise entscheiden.

Linz
kurier.at, csp  | 

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