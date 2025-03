Schussattentat auf 38-Jährigen in Linz: Verdächtiger gefasst

Dieser Vorfall hat für großes Aufsehen gesorgt. Am 14. Jänner wurde ein 38-jähriger Tschetschene am helllichten Tag in Linz von einem Mann mit einer Schusswaffe attackiert.

Der 43-jährige Mann soll nach Angaben der Polizei nach einem Streit um Suchtmittel auf seinen Konkurrenten geschossen haben. Der Mann habe keinen ordentlichen Wohnsitz in Österreich und verkehre in der Suchtgiftszene.

Nach der Schussattacke dürfte sich der Mann in die Schweiz abgesetzt haben, wo er auch zuvor aufhältig gewesen sein soll. In enger Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen sei es gelungen, den Mann in der Schweiz zu lokalisieren und am 8. März schließlich festzunehmen. Der Zugriff erfolgte in der Stadt Grenchen im Kanton Solothurn.

Das Auslieferungsverfahren an die Justizanstalt Linz sei bereits im Laufen. Kurz nach der Tat hatte es Hinweise gegeben, dass ein 43-jähriger Syrer den Schuss abgegeben hätte. Dieser Verdacht bestätigte sich bei den Einvernahmen nicht, sagte eine Polizeisprecherin zu KURIER, der Mann habe ein Alibi vorweisen können und sei als Täter ausgeschieden.