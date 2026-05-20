Mitte April wurde das neue Parksystem vorgestellt, doch bei einigen Anwohnern stößt es offenbar auf Kritik. Im Parkhaus Schärding ist seither nur noch bargeldloses Parken auf Basis automatischer Kennzeichenerkennung möglich. Bezahlt werden kann am neuen Kassenautomaten digital, etwa per EC-Karte oder Handy, oder innerhalb von 48 Stunden nach dem Parkvorgang mittels Überweisung. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf den jüngsten Einbruch in einen Kassenautomaten der Garage. In den sozialen Medien wird die Umstellung überwiegend skeptisch bewertet.

Parkhaus Schärding: Bezahlen mit Bargeld nicht mehr möglich Laut dem Nachrichtenportal Mein Bezirk Oberösterreich gibt es insbesondere auf Facebook kritische Reaktionen auf das bargeldlose Bezahlen. Eine Nutzerin fragt in den Kommentaren: "Muss denn alles immer nur mehr bargeldlos sein?" und verweist dabei auf die älteren Generationen oder Personen, die digital weniger affin sind.

Anrainer üben Kritik an Umstellung Ein weiterer User spricht von der "üblichen Arroganz der Digitalisierer" sowie von einem "Parkhaus, das zu einem "kleinen Digital-Bürokratiezentrum" gemacht wurde. In seinem Kommentar heißt es: "Früher ist man hineingefahren, hat bar bezahlt und ist wieder rausgefahren. Heute braucht man Kennzeichen, Karte, App oder Nachzahlung übers Portal – und wenn man Pech hat, kriegt man auch noch einen Strafbetrag. [...] Die Menschen, die kein Smartphone haben, lieber bar zahlen oder mit dem ganzen System schlicht nichts anfangen können, werden einfach mitgedacht? Nein – die werden aussortiert." Auf Instagram betonte eine Nutzerin, dass sowohl Bar- als auch Digitalzahlung möglich sein sollten, "solange es noch Generationen gibt, die ohne Handy aufgewachsen sind". Ein weiterer Kommentar lautete: "Man sollte absolut alles mit Bargeld bezahlen können."