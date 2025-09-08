Fast blindes Rothirschkalb Goliath findet neues Zuhause in Oberösterreich

Das Tierparadies Schabenreith hat einen ganz besonderen Neuzugang: Goliath, ein fast blindes Rothirschkalb, ist am 6. September 2025 nach einem behutsamen Transport in seiner neuen Heimat angekommen.

Zuvor wurde Goliath aus privater Haltung zu Tierschutz Austria nach Vösendorf gebracht. Dort erhielt er über längere Zeit hinweg professionelle Betreuung. Dank dieser Fürsorge konnte sich das junge Tier erholen und stabilisieren, bevor nun der nächste Schritt in ein möglichst freies und artgerechtes Leben folgte.