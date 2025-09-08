Fast blindes Rothirschkalb Goliath findet neues Zuhause in Oberösterreich
Das Tierparadies Schabenreith hat einen ganz besonderen Neuzugang: Goliath, ein fast blindes Rothirschkalb, ist am 6. September 2025 nach einem behutsamen Transport in seiner neuen Heimat angekommen.
Zuvor wurde Goliath aus privater Haltung zu Tierschutz Austria nach Vösendorf gebracht. Dort erhielt er über längere Zeit hinweg professionelle Betreuung. Dank dieser Fürsorge konnte sich das junge Tier erholen und stabilisieren, bevor nun der nächste Schritt in ein möglichst freies und artgerechtes Leben folgte.
Im Tierparadies Schabenreith lebt Goliath nun im abgesicherten Rehwald, der ihm naturnahe Bedingungen bietet. Schon kurz nach seiner Ankunft fühlte er sich sichtlich wohl und fand Anschluss an zwei Rehkitze, die ihn freundlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben.
"Es ist schön zu sehen, wie Goliath trotz seiner Einschränkungen neugierig sein neues Zuhause erkundet", berichtet das Team des Tierparadieses Schabenreith. "Wir freuen uns, diesem besonderen Tier nun ein dauerhaftes Zuhause schenken zu können."
Mit Goliath wächst die Zahl der Tiere im Tierparadies, die aus schwierigen Lebenssituationen gerettet wurden und hier die Chance auf ein sicheres und würdiges Leben bekommen.
