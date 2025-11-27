Rinder auf der Flucht fordern Feuerwehrleute im Mühlviertel

Rinder einzufangen gehört wohl für die wenigsten Feuerwehrleute zum Tagesgeschäft. Mit dieser Aufgabe sehen sich jedoch derzeit mehrere Einsatzkräfte aus dem Mühlviertel konfrontiert.

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Altenschlag von einem Landwirt alarmiert, nachdem 17 Rinder aus seinem Stall im Bezirk Rohrbach ausgebüxt waren. Bis Mitternacht konnten sieben Tiere eingefangen werden. Sieben Rinder abgängig Tags darauf rückten die Mitglieder erneut aus, diesmal mit Unterstützung von Freiwilligen der Feuerwehren Helfenberg und Ahorn. Eine Drohne war ebenfalls angefordert worden, kam aufgrund der Witterung jedoch bisher nicht zum Einsatz.

Drei weitere Rinder wurden eingefangen und abtransportiert, bevor die Suche aufgrund der einsetzenden Dämmerung und des sich zunehmend verdichtenden Nebels abgebrochen werden musste. Heute soll versucht werden, die Tiere mit Futter aus ihrem Versteck zu locken. "Sonst wird die Suche morgen fortgesetzt", so ein Sprecher der Feuerwehr Altenschlag.