Mutter raste mit neunjähriger Tochter vor Linzer Polizei davon

Mit ihrer neunjährigen Tochter im Auto hat sich in der Nacht auf Sonntag eine 29-Jährige eine wilde Verfolgungsjagd mit der Linzer Polizei geliefert. Die Frau raste dabei mit bis zu 145 Stundenkilometern durch das Stadtgebiet und rammte eine Straßensperre der Polizei und eines couragierten Autofahrers. Sie beschädigte auf einer Strecke von fünf Kilometern insgesamt fünf Autos und beging "eine Vielzahl an verkehrsrechtlichen Übertretungen", wie die Polizei berichtete.

Begonnen hatte es mit einer routinemäßigen Kontrolle in Haid auf der Linzer Stadtautobahn (A7) im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Wiener Straße. Die irakische Autofahrerin flüchtete über die Wiener Straße in Richtung Bulgariplatz und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Einsatzwagen gerammt Über die Wankmüllerhofstraße raste sie mit bis zu 145 km/h, in der Fichtenstraße blockierte ein Polizeiwagen mit einem anderen Autofahrer die Fahrbahn, wobei die Frau den Einsatzwagen und einen weiteren parkenden Wagen rammte.