Mutter raste mit neunjähriger Tochter vor Linzer Polizei davon
Zusammenfassung
- 29-Jährige flüchtete mit neunjähriger Tochter im Auto vor der Linzer Polizei und raste mit bis zu 145 km/h durch die Stadt.
- Die Frau rammte bei der Verfolgungsjagd mehrere Fahrzeuge und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand.
- Als Grund für die Flucht gab die Irakerin an, keinen gültigen Führerschein zu besitzen; das Kind wurde dem Vater übergeben.
Mit ihrer neunjährigen Tochter im Auto hat sich in der Nacht auf Sonntag eine 29-Jährige eine wilde Verfolgungsjagd mit der Linzer Polizei geliefert.
Die Frau raste dabei mit bis zu 145 Stundenkilometern durch das Stadtgebiet und rammte eine Straßensperre der Polizei und eines couragierten Autofahrers. Sie beschädigte auf einer Strecke von fünf Kilometern insgesamt fünf Autos und beging "eine Vielzahl an verkehrsrechtlichen Übertretungen", wie die Polizei berichtete.
Begonnen hatte es mit einer routinemäßigen Kontrolle in Haid auf der Linzer Stadtautobahn (A7) im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Wiener Straße. Die irakische Autofahrerin flüchtete über die Wiener Straße in Richtung Bulgariplatz und missachtete dabei mehrere rote Ampeln.
Einsatzwagen gerammt
Über die Wankmüllerhofstraße raste sie mit bis zu 145 km/h, in der Fichtenstraße blockierte ein Polizeiwagen mit einem anderen Autofahrer die Fahrbahn, wobei die Frau den Einsatzwagen und einen weiteren parkenden Wagen rammte.
Die 29-Jährige versuchte das Öffnen der Fahrzeugtüre durch die Beamten zu verhindern und leistete immensen Widerstand. Erst mit Unterstützung einer Sondereinheit der Schnellen Interventionsgruppe konnte die Lenkerin vor den Augen des Kindes aus dem Wagen gezerrt und festgenommen werden.
Polizist an der Hand verletzt
Durch ihre heftige Gegenwehr wurde einer der Polizisten an der Hand verletzt. Die Polizei übergab die Neunjährige dem Vater. Als Grund für die waghalsige Flucht gab die 29-Jährige an, keinen gültigen Führerschein zu besitzen. Die Irakerin kam in das Polizeianhaltezentrum.
