Oberösterreich

Oberösterreich: 14-Jähriger bei Treibjagd von Ast am Kopf getroffen

Das Foto zeigt einen Jäger in sein Jagdhorn blasen.
Der verletzte Bub musste von Helfenden aus dem Waldgebiet getragen werden.
23.11.25, 12:31
Ein 14-Jähriger ist am Samstag bei einer Treibjagd in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) von einem herabfallenden morschen Ast am Kopf getroffen worden. Der Bursch musste verletzt aus dem Waldgelände getragen werden.

Danach versorgte ihn der Notarzt und brachte den Jugendlichen in das Klinikum Wels-Grieskirchen, berichtete die Polizei auf APA-Nachfrage. Über die Schwere der Verletzung war vorerst nichts bekannt.

