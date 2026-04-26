Raser warf in OÖ vor Polizeikontrolle Cannabis aus Autofenster

Ein 20-jähriger Autolenker ist Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) unter Cannabiseinfluss mit 99 km/h in einer 50 km/h Zone in Richtung Bad Goisern unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und forderte den 20-Jährigen zum Anhalten auf.

Geruch im Auto

Noch bevor der Pkw zum Stillstand kam, sahen die Beamten eine größere silberfarbene Verpackung aus dem Beifahrerfenster fliegen. Der Geruch im Auto verriet der Polizei jedoch den Drogenkonsum.