Bergsteigerin in OÖ 150 Meter abgestürzt und schwer verletzt

Eine 34-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Samstag bei einem Alpinunfall auf dem Großen Pyhrgas (Bezirk Kirchdorf) schwer verletzt worden. Die versierte Bergsteigerin war mit einem gleichaltrigen Begleiter von der Bosruckhütte auf dem als anspruchsvoll geltenden Hofersteig in Richtung Gipfel unterwegs. Sie rutschte auf dem harten Schnee aus und stürzte 150 Meter über schneedurchsetztes, felsiges Gelände ab, berichtete die Polizei.