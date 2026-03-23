Oberösterreich

Linz-Land: Raser mit 153 km/h auf B1 unterwegs

Autolenker wurde bei Hörsching gestoppt. Führerschein und Fahrzeug wurden dem Mann vorläufig abgenommen.
23.03.2026, 08:19

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Polizeiauto hinter Kelle mit Aufschrift "Halt Polizei"

Polizisten zogen in der Nacht zum Montag einen Raser in Oberösterreich aus dem Verkehr: Der 20-Jährige war auf der B1 bei Hörsching (Bezirk Linz-Land) mit 153 km/h unterwegs - erlaubt sind dort höchstens 70 km/h.

Rasante Fahrt auf der A1: 22-Jähriger mit 231 km/h in Oberösterreich gestoppt

Die Beamten nahmen dem Oberösterreicher den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Linz
kurier.at, eh, agenturen  | 

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