Linz-Land: Raser mit 153 km/h auf B1 unterwegs
Autolenker wurde bei Hörsching gestoppt. Führerschein und Fahrzeug wurden dem Mann vorläufig abgenommen.
Polizisten zogen in der Nacht zum Montag einen Raser in Oberösterreich aus dem Verkehr: Der 20-Jährige war auf der B1 bei Hörsching (Bezirk Linz-Land) mit 153 km/h unterwegs - erlaubt sind dort höchstens 70 km/h.
Die Beamten nahmen dem Oberösterreicher den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
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