Oberösterreich

Raser auf A8 gestoppt: Auto bei 194 km/h beschlagnahmt

Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug eines 33-Jährigen, der Führerschein war sofort weg, es folgen Anzeigen.
29.04.2026, 09:13

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Eine rote Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ wird vor einem unscharfen Auto gezeigt.

Eine Streife der Autobahnpolizei Wels hat am Dienstagnachmittag einen extremen Tempoverstoß auf der A8 Innkreisautobahn festgestellt. Ein 33-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wels-Land wurde mit 194 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Die Beamten führten die Lasermessung im Bereich Voralpenkreuz in Fahrtrichtung Suben durch.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Der Fahrer überschritt das geltende Tempolimit um 94 km/h - eine Übertretung, die weit über dem Bereich einer gewöhnlichen Geschwindigkeitsüberschreitung liegt. Bei einer derartigen Tempoüberschreitung greifen in Österreich besonders strenge Maßnahmen, die über Geldstrafen hinausgehen.

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Auto und Führerschein weg

Dem 33-Jährigen wurde noch vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Wels-Land beschlagnahmten die Beamten zudem sein Fahrzeug. Der Fahrer muss nun mit weiteren behördlichen Maßnahmen rechnen. Die vorläufige Beschlagnahme von Fahrzeugen bei extremen Geschwindigkeitsübertretungen ist Teil der verschärften Maßnahmen gegen Raser in Österreich.

Blaulicht
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