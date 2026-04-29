Raser auf A8 gestoppt: Auto bei 194 km/h beschlagnahmt

Eine Streife der Autobahnpolizei Wels hat am Dienstagnachmittag einen extremen Tempoverstoß auf der A8 Innkreisautobahn festgestellt. Ein 33-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wels-Land wurde mit 194 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Die Beamten führten die Lasermessung im Bereich Voralpenkreuz in Fahrtrichtung Suben durch.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Der Fahrer überschritt das geltende Tempolimit um 94 km/h - eine Übertretung, die weit über dem Bereich einer gewöhnlichen Geschwindigkeitsüberschreitung liegt. Bei einer derartigen Tempoüberschreitung greifen in Österreich besonders strenge Maßnahmen, die über Geldstrafen hinausgehen.