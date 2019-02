Räumkommando besiegelte das Aus für den Donaubestatter

Vorwürfe

Noch immer glaubt Swoboda, dessen Schiffe niemand haben wollte, nachweisen zu können, dass hochrangige Linz AG -Vertreter vor Gericht Falschaussagen gemacht hätten. In dem 1400 Quadratmeter großen Gebäude seien mit Wissen der Linz AG mehrere, und nicht wie behauptet, nur ein Unternehmen untergebracht gewesen. Eine Zwangsräumung hätte damit nicht durchgeführt werden dürfen. Die Räumung sei nicht von der Linz AG, sondern vom Gerichtsvollzieher in die Wege geleitet worden, erklärte Konzernsprecherin Susanne Gillhofer. die persönlichen Sachen Swobodas würden aus der Liegenschaft geräumt und verwahrt. "Das ist eine sensible Sache, sagte sie.