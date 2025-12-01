Salzburger versuchte, verbotene Pyrotechnik ins Land zu schmuggeln

Silvester lässt schon grüßen: Ein 22-jähriger Salzburger ist am Sonntag am Grenzübergang Weigetschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) erwischt worden, als er Pyrotechnik der Kategorie F3 und als Taschenlampe getarnte Taser aus Tschechien einführen wollte.

Die Beamten stellten bei der Routinekontrolle die verbotenen Waffen und Feuerwerke sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Der Mann wird angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.