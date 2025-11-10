Wien: Jugendliche mit Pyrotechnik und Waffen erwischt

Bei fünf Jugendlichen sind am Sonntag am Bahnhof Floridsdorf zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände und teils gänzlich bzw. für Minderjährige verbotene Waffen sichergestellt worden.

Es handelte sich um 80 Stück Pyrotechnik der Kategorie F3, 20 Stück der Kategorie F4 und 189 Stück der Kategorie F2 mit verbotenem Blitzknallsatz sowie drei Totschläger, zwei Schlagringe, einen Elektroschocker, drei Pfeffersprays und ein Messer, teilte die Polizei am Montag mit.