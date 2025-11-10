Wien: Jugendliche mit Pyrotechnik und Waffen erwischt
Bei fünf Jugendlichen sind am Sonntag am Bahnhof Floridsdorf zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände und teils gänzlich bzw. für Minderjährige verbotene Waffen sichergestellt worden.
Es handelte sich um 80 Stück Pyrotechnik der Kategorie F3, 20 Stück der Kategorie F4 und 189 Stück der Kategorie F2 mit verbotenem Blitzknallsatz sowie drei Totschläger, zwei Schlagringe, einen Elektroschocker, drei Pfeffersprays und ein Messer, teilte die Polizei am Montag mit.
Schwerpunktaktion
Beamte der Bereitschaftseinheit Wien hatten am Nachmittag und Abend eine Schwerpunktaktion gegen Pyrotechnik und verbotene Waffen bei in Wien ankommenden Zügen durchgeführt.
Die fünf 14- bis 17-Jährigen - drei Syrer, ein Afghane und ein Österreicher - wurden nach Bestimmungen des Pyrotechnik- sowie des Waffengesetzes angezeigt.
