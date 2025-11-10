Mann mit Rollator randalierte in Wiener Tankstelle
Ein 67-Jähriger ist am Sonntag in einer Tankstelle in Brigittenau ausgerastet, in der er bereits Lokalverbot hatte. Der Mann war dort bereits zuvor negativ aufgefallen, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt.
Nun hatte er kein Geld dabei, wollte aber Zigaretten haben und meinte, er habe dafür in der Vergangenheit genügend Trinkgeld dagelassen. Einen Zeugen, der ihn beruhigen wollte und aus dem Shop begleitete, bedrohte er plötzlich mit einem Messer und mit dem Umbringen.
Küchenmesser abgenommen
Der Mann hatte gegen 18.30 Uhr im Verkaufsraum zu randalieren begonnen, als ihm der Angestellte keine Packung Zigaretten geben wollte. Der 52-jährige Zeuge schritt ein, wurde damit aber zum Ziel des laut Gutt leicht betrunkenen Beschuldigten.
Nach der Drohung entfernte sich der 67-Jährige mit einem Rollator von der Tankstelle. Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße hielten ihn kurz darauf an und nahmen ihn vorläufig fest. Sie stellten die Tatwaffe, ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, sowie ein weiteres Messer bei dem Mann sicher. Dieser war teilweise geständig und wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt.
Kommentare