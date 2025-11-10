Mann mit Rollator randalierte in Wiener Tankstelle

Ein 67-Jähriger ist am Sonntag in einer Tankstelle in Brigittenau ausgerastet, in der er bereits Lokalverbot hatte. Der Mann war dort bereits zuvor negativ aufgefallen, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt.

Nun hatte er kein Geld dabei, wollte aber Zigaretten haben und meinte, er habe dafür in der Vergangenheit genügend Trinkgeld dagelassen. Einen Zeugen, der ihn beruhigen wollte und aus dem Shop begleitete, bedrohte er plötzlich mit einem Messer und mit dem Umbringen.