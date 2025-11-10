Nach tödlichen Schüssen in Wiener Lokal: Mehrere Hausdurchsuchungen

Nach dem Hauptverdächtigen der tödlichen Schüsse in einem Lokal in Wien-Ottakring wird weiter national und international gefahndet. Es gibt einen EU-Haftbefehl gegen den namentlich bekannten Mann, erläuterte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montag auf APA-Nachfrage. Zudem wurden Hausdurchsuchungen an Orten, mit denen der mutmaßliche Schütze in Verbindung steht, durchgeführt. Er soll am Donnerstagabend einen 33-Jährigen getötet und einen 55-Jährigen schwer verletzt haben.

Ermittlungen im familiären Umfeld Laut Haßlinger laufen weiterhin umfangreiche Ermittlungen auch im familiären Umfeld des Verdächtigen. Es handelt sich um einen Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund. Zur Frage, ob der Mann nach seiner Flucht im Ausland vermutet wird, und zu weiteren Details aus Medienberichten hielten sich die Ermittler bedeckt. Weitere Neuigkeiten gebe es derzeit nicht zu vermelden, hieß es.