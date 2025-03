Prozess um geköpfte Maria im Linzer Dom eingestellt: 1.000 Euro Strafe

Er hatte die Tat in sozialen Medien gelobt und als "großartig" bezeichnet. Deswegen sollte ein 31-jähriger Wiener eigentlich am Freitag vor Gericht in Linz stehen. Nun ist es anders gekommen.

Der Prozess um die geköpfte Maria im Linzer Dom wurde abgesagt, die Parteien einigten sich auf eine Diversion in der Höhe von 1.000 Euro.