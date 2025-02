Geköpfte Maria im Linzer Dom: Nun Anklage wegen Gutheißung der Tat

Im März steht nun ein 31-jähriger Wiener in Linz vor Gericht, der den Vandalenakt in sozialen Netzwerken gelobt haben soll. Der Mann soll die Tat, die auch international für Aufsehen gesorgt hatte, online bejubelt und diese als großartig bezeichnet haben. Der Mann war so auch in den Fokus der Ermittlungen geraten. Auf den digitalen Beifall steht im Falle eines Schuldspruchs eine Haftstrafe.

Beim Prozess am 21. März drohen dem 31-Jährigen wegen der Aufforderung und Gutheißung von einer mit Strafe bedrohten Handlung laut Staatsanwaltschaft Linz bis zu zwei Jahre Gefängnis.