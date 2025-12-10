Prozess nach Gewölbeeinsturz in OÖ: Wer ist schuld am Tod der zwei Arbeiter?

Es herrscht regen Treiben am Mittwoch kurz nach acht Uhr vor dem großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht Ried im Innkreis, OÖ. Vor Gericht stehen ein Hausbesitzer und ein Unternehmer. Im September 2024 starben zwei Bauarbeiter, die in einem Kellergewölbe eines denkmalgeschützten Hauses in Schärding Stemmarbeiten verrichteten. Teile der maroden Betondecke stürzten dabei ein und begruben die Männer unter sich.

Für die beiden jungen, syrischen Asylwerber, die illegal auf der Baustelle beschäftigt waren, kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Ried hat nun einen Strafantrag gegen den Bauherren sowie den Bauunternehmer wegen grob fahrlässiger Tötung eingebracht. Wer trägt die Verantwortung? Kleinlaut und wortkarg sitzen der 55-Jährige und der 75-Jährige im Gerichtssaal. Jede Frage wird zäh beantwortet, der Richter wird schon ungeduldig: „Wir sind derzeit bei den einfachen Fragen. Ich habe nicht vor, dass wir danach für jede Antwort so lange brauchen.“ Im Prozess dreht sich alles um die Frage, wer denn wofür auf der Baustelle Verantwortung hatte und diese schlussendlich auch übernehmen muss. Bauherr und Bauunternehmen schieben einander gegenseitig den Schwarzen Peter zu.

„Ich war nur für das Entrümpeln und das Beschaffen der Materialien zuständig. Mehr habe ich nicht gemacht“, argumentiert der 55-jährige Bauunternehmer. „Dann täuschen sich alle Zeugen, die ausgesagt haben, dass Sie Anweisungen erteilt haben, mehrmals pro Woche auf der Baustelle waren und wie der Polier gewirkt haben?“, will der Richter wissen. "War nur für die Materialien zuständig" „Ich bleibe dabei, ich war nur für den Bauschutt zuständig.“ Die Skizze, die der beauftragte Statiker zur Ausgrabung und Untermauerung jener Kellersäule, die schließlich zum Einsturz des Gewölbes geführt hatte, anfertigte, war ebenfalls per Mail an den angeklagten Unternehmer gegangen: „Ich musste ja die Materialien dafür bestellen.“ Keine Stützmaßnahmen Der Richter wird dazwischen laut und ungehalten: „Wir drehen uns hier im Kreis. Merken Sie das?“ Die Verhandlung wird kurz unterbrochen. Schließlich gesteht der Angeklagte, mit Fortschreiten der Baustelle immer mehr Aufgaben übernommen zu haben.