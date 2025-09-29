Insassin genötigt: Justizwachebeamter in OÖ schuldig gesprochen

Ein Justizwachebeamter ist am Montag im Landesgericht Steyr wegen Nötigung zu fünf Monaten bedingt verurteilt worden. Er soll mit einer in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebrachten Frau Sex gehabt haben, eine weitere Untergebrachte soll er geküsst und beim Duschen beobachtet haben. Danach soll er den Frauen nahegelegt haben, nichts zu erzählen.

Der eine Vorfall hatte sich in einer Außenstelle der Anstalt ereignet. Dort hatte er mit einer Insassin Sex. Die Staatsanwaltschaft hatte dies als Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses gesehen. Das Gericht sprach ihn von diesem Vorwurf allerdings aus rechtlichen Gründen frei. Begründung: Die Frau habe nicht aus Angst vor Repressalien mitgemacht. Allerdings soll ihr der Mann danach noch nahegelegt haben, nichts zu erzählen - das wertete das Gericht als Nötigung.