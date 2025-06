Prozess in Linz: 16-jähriger Schüler soll IS-Ideologie an Schule propagiert haben

Er hat schon einige Verhandlungen hinter sich, seit mehr als einem Jahr beschäftigt der Fall des 16-jährigen Schülers das Gericht.

Der Jugendliche muss sich am Montag am Landesgericht Linz verantworten: Er soll Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gewesen sein und deren Ideologie aktiv an seiner Schule verbreitet haben. Die Anklage wiegt schwer: Es drohen bis zu fünf Jahre Haft.