Post bringt Packerl in Linz auch am Sonntag: Personal dafür gesucht

Die Sonntagszustellung der Österreichischen Post wird nach dem positiven Feedback in Wien nun auch auf die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz ausgeweitet. Ab 29. Juni werden in Linz erstmals auch am Sonntag Pakete von der Post zugestellt . Demnächst erfolgt auch der Start in Graz.

Für die Sonntagszustellung setzt die Post auf eigenes Personal und sucht speziell dafür neue Zustellerinnen und Zusteller für die Paket-Zustellbasis in Allhaming. Im Gegensatz zu anderen Logistikunternehmen in Österreich stellt die Post den Großteil der Pakete mit eigenem Personal zu und lagert die Paketzustellung nur dann an andere Transportunternehmen aus, wenn es durch Spitzen nicht anders möglich ist.

Neue Arbeitsplätze

Seit jeher wird bei der Post auch am Sonntag gearbeitet, in der Vergangenheit vor allem in den Logistikzentren oder in der Transportlogistik. Mit zusätzlichem eigenem Personal in der Sonntagszustellung wird die Post nun auch am Sonntag im Straßenbild sichtbar. Damit werden neue Arbeitsplätze geschaffen.