Sexuelle Nötigung: Polizeischüler von Kollegin angezeigt

Ein Schüler der Polizeiakademie in Wels soll am Wochenende versucht haben, sich an einer Kollegin zu vergehen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Krone (Mittwochausgabe).

Der Mann wurde angezeigt. Es seien ein Betretungs- und Annäherungsverbot, ein Hausverbot für die Polizeischule sowie ein Waffenverbot verhängt worden, so Polizeisprecher Michael Babl. Das Dienstverhältnis soll beendet werden.

Anzeige wegen geschlechtlicher Nötigung

Nach einer Feier nächtigten mehrere Auszubildende in einer Linzer Wohnung. Dabei soll es zu dem versuchten Übergriff gekommen sein. Der Beschuldigte soll versucht haben, sich an seiner schlafenden Kollegin zu vergehen. Diese wachte auf und erstattete Anzeige wegen geschlechtlicher Nötigung.

Der Mann sei geständig, bestätigte die Polizei. Bei der Exekutive geht man davon aus, dass er selbst kündigt, ansonsten werde dieser Schritt wohl vom Dienstgeber gesetzt werden.