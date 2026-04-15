Pferde-Influenza in OÖ: 150 Tiere in Quarantäne

Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Mitten in der Turniersaison ist im Pferdezentrum Stadl-Paura die Pferde-Influenza ausgebrochen. 40 Tiere sind aktuell betroffen, ihnen geht es zumindest weitestgehend gut.

Es seien einige Pferde dabei, die außer einer erhöhten Körpertemperatur überhaupt keine klinischen Symptome zeigen, so der Geschäftsführer des Pferdezentrums Stadl-Paura Johannes Mayrhofer auf orf.at. Andere hätten Nasenausfluss oder seien matt.