Oberösterreich

Pferde-Influenza in OÖ: 150 Tiere in Quarantäne

Schulbetrieb auf Eis gelegt, internationale Turniere im Pferdezentrum Stadl-Paura könnten abgesagt werden; Schaden bis zu 200.000 Euro.
15.04.2026, 11:09

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Braunes Pferd mit weißem Fleck auf der Stirn steht in einer Box mit Holzwänden und schaut über die Tür.

Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Mitten in der Turniersaison ist im Pferdezentrum Stadl-Paura die Pferde-Influenza ausgebrochen. 40 Tiere sind aktuell betroffen, ihnen geht es zumindest weitestgehend gut.

Es seien einige Pferde dabei, die außer einer erhöhten Körpertemperatur überhaupt keine klinischen Symptome zeigen, so der Geschäftsführer des Pferdezentrums Stadl-Paura Johannes Mayrhofer auf orf.at. Andere hätten Nasenausfluss oder seien matt.

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Ein Tierarzt wurde alarmiert und kümmert sich seitdem um die erkrankten Pferde. Die Leitung des Pferdezentrums setzte umgehend folgende Maßnahmen:

  • Das für dieses Wochenende geplante große Working-Equitation-Turnier wird abgesagt.
  • Der Schulbetrieb wird eingestellt.
  • Der Ausbildungsstall ist nicht betroffen und wurde vorsorglich abgeriegelt.
  • Es werden beim gesamten Pferdebestand zweimal täglich Temperaturkontrollen vorgenommen; bei Auffälligkeiten erfolgt eine sofortige Separierung und entsprechende Behandlung.
  • Ob internationale Springturniere abgesagt werden müssen, entscheidet sich heute, Mittwoch.

150 Tiere sind somit aktuell in Quarantäne, der Schaden durch den Ausbruch könne sich auf 100.000 bis 200.000 Euro belaufen, so Geschäftsführer Mayerhofer.

kurier.at, csp  | 

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