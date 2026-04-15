Peuerbach: Rad löst sich von Anhänger - Fußgängerin schwer verletzt

Eine 36-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochnachmittag in Peuerbach schwer verletzt, als sich ein Rad von einem Anhänger löste und sie traf. Der Vorfall ereignete sich am 15. April 2026 gegen 16:15 Uhr auf der Grieskirchner Straße. Laut Polizeibericht war ein 53-jähriger Mann mit einer Zugmaschine unterwegs, an der ein nicht zum Verkehr zugelassener Anhänger montiert gewesen sein soll. Während der Fahrt lösten sich offenbar die acht Radmuttern an der vorderen Achse der Zwillingsachse des Anhängers.

Rad trifft Fußgängerin und PKW

Ersten Ermittlungen zufolge wurden bereits in Besenberg, Gemeinde Peuerbach, die ersten Radmuttern gefunden. Kurz vor der Abzweigung zur Bahnhofstraße löste sich schließlich das linke Rad vollständig von der Achse und rollte unkontrolliert über die Fahrbahn. Dabei traf es zunächst die 36-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Grieskirchen und anschließend den PKW eines 66-jährigen Mannes, ebenfalls aus dem Bezirk. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden.

Fahrer bemerkte Unfall zunächst nicht

Der 53-jährige Fahrer der Zugmaschine bemerkte laut Polizeibericht das Ablösen des Rades nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Grieskirchen fort. Erst im Ortschaftsbereich Winkl, etwa zwei Kilometer nach der Unfallstelle, zerriss der zweite Reifen an der linken Seite des Anhängers, wodurch der Fahrer zum Anhalten gezwungen wurde. Zu diesem Zeitpunkt stellte er das Fehlen des Rades fest.